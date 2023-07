Niger : Des soldats disent avoir renversé le régime du président Bazoum

par Moussa Aksar et Boureima Balima NIAMEY (Reuters) - Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été destitué, a annoncé tard mercredi soir un groupe de soldats à l'antenne de la télévision publique nigérienne. Le colonel Amadou Abdramane, entouré de neuf officiers et lisant un communiqué, a déclaré que les forces de défense et de sécurité avaient décidé de "mettre fin au régime que vous connaissez en raison de la dégradation de la situation sécuritaire et de la mauvaise gouvernance". Amadou Abdramane a ajouté que les frontières avaient été fermées, qu'un couvre-feu avait été décrété et que les institutions avaient été suspendues. Les soldats ont également mis en garde contre toute intervention étrangère. Ce coup d'Etat militaire, le septième en Afrique de l'Ouest et Centrale depuis 2020, pourrait encore compliquer les efforts occidentaux visant à combattre l'insurrection islamique qui a débuté au Mali en 2012, avant de se propager aux pays voisins. La France a notamment redéployé l'été dernier au Niger une partie de ses soldats précédemment basés au Mali, afin qu'ils aident à lutter contre les groupes liés à Al Qaïda et à l'Etat islamique. Le Niger, qui a connu quatre coups d'Etat dans son histoire récente, a également vécu un putsch avorté en 2021 quand des militaires ont tenté de prendre le palais présidentiel quelques jours avant la prise de fonction du président Bazoum. Avec l'élection de Mohamed Bazoum en 2021, le Niger a connu sa première transition démocratique depuis son indépendance de la France en 1960. Mohamed Bazoum était retenu mercredi dans son palais présidentiel de la capitale du Niger, Niamey, par des membres de la garde présidentielle, selon une source sécuritaire. La France s'est dit préoccupée mercredi par les évènements en cours au Niger, dans un communiqué publié par le ministère français des Affaires étrangères, ajoutant que Paris suivait attentivement l’évolution de la situation. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a exigé jeudi la libération immédiate du président Bazoum. (Reportage Moussa Aksar, Boureima Balima et Abdel-Kader Mazou, avec la contribution de Edward McAllister à Dakar, Felix Onuah à Abuja et Andrew Gray à Bruxelles, rédigé par Sofia Christensen, Nellie Peyton et Bate Felix; version française Camille Raynaud)