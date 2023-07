Niger : Des soldats bloquent le palais présidentiel

Niger : Des soldats bloquent le palais présidentiel













NIAMEY, 26 juillet (Reuters) - Des soldats de la garde présidentielle du Niger ont bloqué le palais du président Mohamed Bazoum dans la capitale Niamey, ont rapporté mercredi plusieurs sources. Un journaliste de Reuters a vu des véhicules militaires bloquer l'entrée du palais présidentiel. Les accès aux ministères près du siège du pouvoir étaient aussi bloqués, selon plusieurs sources de sécurité. Un responsable de la présidence nigérienne a déclaré que les employés à l'intérieur du palais n'avaient pas accès à leur bureau. La présence du président Mohamed Bazoum dans le palais n'était pas immédiatement établie. (Reportage par Moussa Aksar, Boureima Balima et Abdel-Kader Mazou; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)