Niger: Des émissaires du Nigeria ont rencontré la junte à Niamey

NIAMEY (Reuters) - La junte nigérienne a rencontré mercredi dans la capitale Niamey deux émissaires du président nigérian Bola Tinubu, qui occupe aussi la présidence de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), a-t-on appris d'une source gouvernementale à Abuja. Cette réunion laisse entrevoir l'espoir d'un dialogue entre les putschistes et la Cédéao, qui a menacé d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger et doit se réunir jeudi en sommet. Jusqu'alors, la junte nigérienne avait repoussé les ouvertures diplomatiques d'émissaires africains, des Etats-Unis et de l'Onu. Elle avait ainsi refusé mardi d'accueillir à Niamey une délégation que comptait envoyer l'Union africaine avec la Cédéao. Au pouvoir depuis qu'elle a renversé le 26 juillet le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, la junte a par ailleurs accusé dans la journée la France de vouloir déstabiliser le Niger et d'avoir libéré des "terroristes", des accusations fermement rejetées par Paris. En dépit de la fermeture des frontières nigériennes, la junte a accepté deux éminents émissaires nigérians, Lamido Muhammad Sanusi et Abdullsalami Abubarkar. Seul le premier nommé a pu s'entretenir avec le chef de la junte, Abdourahamane Tiani. "Cela s'est bien passé", a déclaré Muhammad Sanusi à des journalistes, sans en dire davantage. (Reportage Boureima Balima et Abdel-Kader Mazou à Niamey, Felix Onuah à Abuja; version française Jean Terzian)