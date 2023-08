Niger: Des centaines de manifestants pro-junte réunis devant une base militaire française

NIAMEY (Reuters) - Des centaines de manifestants soutenant le coup d'Etat militaire du 26 juillet se sont réunis devant une base militaire française à Niamey, la capitale du Niger, a constaté vendredi un journaliste de Reuters. L'atmosphère semblait calme mais le message était clair. "Vive la Russie", pouvait-on lire sur une pancarte. "A bas la France... A bas la Cédéao." Depuis le coup d'Etat, de nombreux Nigériens ont participé à des rassemblements organisés par la junte pour manifester leur soutien aux généraux, critiquer les puissances occidentales et faire l'éloge de la Russie. "Je suis ici pour demander le départ des troupes françaises", a déclaré Salamatou Hima alors qu'il manifestait vendredi. "Nous sommes libres et nous avons le droit d'exiger ce qui est bénéfique pour notre pays." La France dispose de 1.000 à 1.500 soldats stationnés au Niger dans le cadre de son intervention pour aider à lutter contre une insurrection islamiste dans la région du Sahel. (Reportage Boureima Balima, rédigé par Sofia Christensen; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)