Niger : Barkhane a tué un des meurtriers d'humanitaires français en 2020

(Précisions)

PARIS, 21 décembre (Reuters) - Un cadre du groupe Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), responsable de l'assassinat de six travailleurs humanitaires français et de leurs deux accompagnateurs nigériens en août 2020 dans une réserve animalière au Niger, a été "neutralisé" par les forces de l'opération Barkhane, annonce mardi l'état-major des armées françaises.

Soumana Boura, présenté comme un chef de groupe de l'EIGS, a été tué par une frappe aérienne menée le 20 décembre au Niger, au nord de la ville de Tillabéri, dans la zone dite des "trois frontières" aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso, précise l'état-major.

Le 9 août 2020, un commando du groupe djihadiste se déplaçant en moto avait assassiné six employés français des ONG humanitaires Acted et Impact basés au Niger, alors qu'ils visitaient la réserve de Kouré, dans le sud-ouest du pays, où vit une espèce de girafes menacée. Leur guide et leur chauffeur avaient aussi été exécutés.

Selon l'état-major des armées, Soumana Boura faisait partie du commando de l'EIGS qui avait perpétré ces assassinats sur ordre de l'émir du groupe, Adnan Abou Walid Sahraoui, lui-même tué par la force Barkhane en août 2021.

"Il avait filmé l'exécution et en avait assuré la médiatisation", écrit l'état-major dans un communiqué.

L'armée française a multiplié ces derniers mois les "neutralisations" de cadres de l'EIGS au Niger et au Mali voisin, sans pour autant parvenir à mettre fin à l'activité des groupes armés dans la bande sahélo-saharienne.

Cette impuissance provoque des tensions croissantes entre Paris et certains dirigeants de la région, notamment la junte au pouvoir à Bamako, sur fond de rapprochement de cette dernière avec la Russie alors que le président français Emmanuel Macron a annoncé en juin que l'opération Barkhane allait prendre fin et que l'armée française allait redimensionner et réorganiser sa présence dans la région. (Tangi Salaün, édité par Matthieu Protard)