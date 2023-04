Nicox affiche un CA net de 0,8 ME au T1

19 avril (Reuters) - Nicox SA: * NICOX : RÉSUMÉ FINANCIER ET POINT D'ACTIVITÉ DU PREMIER TRIMESTRE 2023 * CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE EUR 0,8 MILLION POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2023 * TRÉSORERIE DE EUR 21,4 MILLIONS AU 31 MARS 2023 * LA SOCIÉTÉ ESTIME ÊTRE FINANCÉE JUSQU'AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2024, EXCLUSIVEMENT SUR LA BASE DU DÉVELOPPEMENT DU NCX 470 * AU 31 MARS 2023, LA DETTE FINANCIÈRE DU GROUPE NICOX S'ÉLEVAIT À EUR 22,8 MILLIONS DONT EUR 18,8 MILLIONS DE FINANCEMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)