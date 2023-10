Nicolas Sarkozy mis en examen dans l'affaire Takieddine

PARIS (Reuters) - Nicolas Sarkozy a été mis en examen vendredi pour "recel de subornation de témoin" dans l'affaire de la rétraction de l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine qui accusait l'ancien président d'avoir recouru à un financement libyen pour sa campagne présidentielle de 2007, selon BFMTV. Nicolas Sarkozy est aussi mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie au jugement en bande organisée", a rapporté BFMTV, citant des sources judiciaires. L'ancien chef de l'Etat a également été placé sous le statut de témoin assisté pour "association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction de corruption active", selon le média. La justice estime que Nicolas Sarkozy est impliqué dans des manoeuvres menées par plusieurs protagonistes afin de le disculper dans l'affaire du financement libyen pour sa campagne présidentielle de 2007, pour laquelle il sera jugé en 2025. En 2020, Ziad Takieddine, principal témoin à charge dans cette affaire, avait retiré ses accusations contre Nicolas Sarkozy. Dans une autre affaire également liée au financement de sa campagne électorale de 2007, dite "des écoutes", Nicolas Sarkozy a été condamné en mai dernier par la cour d'appel de Paris à trois ans de prison, dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence. (Rédigé par Blandine Hénault et Kate Entringer)