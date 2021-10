Nice s’accroche

par Adrien Verger (iDalgo)

A l’occasion de la 9e journée de championnat, Nice recevait Brest à l’Allianz Riviera. Les Aiglons, dominateurs tout au long du match, ont mis un certain temps avant de débloquer la rencontre. Il aura fallu attendre le temps additionnel de la première mi-temps pour que Todibo ouvre le score. En seconde période, Bard, bien servi par Gouiri, n’a pas tremblé face au gardien brestois pour faire le break. Les Niçois n’ont pas su mettre le troisième et ont même eu une petite frayeur en fin de match après la réduction du score de la part d'Honorat à la 91e. Mais finalement, les Azuréens prennent les trois points et se replacent sur le podium (16 points) en attendant le match de Lyon ce dimanche face à Saint-Etienne lors du derby.