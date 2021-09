Nice - Marseille sera rejoué !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Nice - Marseille, acte II, c'est officiel ! La LFP a annoncé que la rencontre entre les deux équipes sera rejouée à huit clos le 27 octobre au stade de L'Aube à Troyes. Soit plus de deux mois après les incidents du 22 août à l'Allianz Riviera. Pour rappel, des affrontements avaient éclaté à la 75e minute de jeu entre les supporters niçois et les joueurs de l'Olympique de Marseille. Les "Aiglons" avaient déjà écopé d'un point de pénalité au classement à la suite de cette rencontre. Le match se déroulera au Stade de l'Aube à Troyes. Le choix de cette enceinte s'est basé sur plusieurs critères. Tout d'abord, être hors de la Ligue Méditerranée pour éviter de nouveaux affrontements à cause de la proximité des deux équipes. De plus, le stade devait être équipé de la goal-line technology ainsi que de la VAR. Il fallait ensuite qu'Amazon Prime valide cette décision. C'est donc Troyes qui a répondu favorablement à l'appel de la Ligue.