Nice et l'OM continuent leurs gros travaux, Giroud va signer à Milan

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après la signature définitive de Jean-Clair Todibo et l'arrivée du très prometteur Calvin Stengs, l'OGC Nice va continuer d'être très actif sur le marché des transferts. On a ainsi appris ce jeudi que la Roma et les Aiglons étaient très proches d'un accord concernant Justin Kluivert. De plus, Christophe Galtier attendrait trois autres renforts. De son côté, l'Olympique de Marseille poursuit sa moisson estivale. En effet, William Saliba a rejoint les Olympiens en prêt pour une saison. Aucune option d'achat n'est prévue. Sinon, Antoine Griezmann serait de plus en plus proche d'un retour à l'Atlético de Madrid et un échange avec Saul Niguez est évoqué avec insistance. Pour continuer sur les joueurs de l'équipe de France, Olivier Giroud est attendu à Milan où il devrait s'engager avec les Bianconeri pour les deux prochaines saisons. On a également appris que Lille souhaitait à son tour piocher du côté de l'AS Roma et Robin Olsen, portier suédois, serait une cible dans le Nord pour remplacer Mike Maignan, parti en Italie.