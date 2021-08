Nice en patron contre Bordeaux

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Quelques jours après les débordements survenus lors du match contre Marseille, l'OGC Nice s'est bien repris en corrigeant Bordeaux (4-0) en marge de la quatrième journée de Ligue 1. Dans une Allianz Riviera à huis clos, les Aiglons n'ont pas mis longtemps à faire la différence par l'intermédiaire de Kluivert, bien servi par Boudaoui (7'). Le Néerlandais a ensuite délivré une passe décisive pour Gouiri (33'), qui s'est offert un doublé juste avant la pause sur un penalty qu'il a provoqué (42'). Le Gym a contrôlé le rythme de la rencontre de bout en bout en plaçant des accélérations bien senties avec beaucoup de réalisme dans le dernier geste. À l'inverse, les Girondins se sont cassés les dents en attaque et ont commis trop d'erreurs en défense, comme sur le dernier but de Thuram (85'). Nice n'a toujours pas encaissé le moindre but après quatre journées.