NFL : Tom Brady reprend sa carrière et jouera avec l'équipe de Tampa la saison prochaine

14 mars (Reuters) - L'ancien quarterback des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a annoncé dimanche qu'il rejoindrait de nouveau l'équipe pour participer à la saison prochaine, alors qu'il avait annoncé sa retraite au début du mois de février.

"J'ai réalisé durant ces deux derniers mois que ma place était encore sur le terrain et pas dans les tribunes. Ce jour viendra, mais il n'est pas encore là. J'adore mes coéquipiers et j'adore ma famille qui me soutient", a écrit Tom Brady sur Twitter.

"Ils font que tout cela est possible. Je reviens pour ma 23e saison à Tampa. Nous avons des choses à régler. Allons-y", a-t-il ajouté.

Tom Brady, âgé de 44 ans, est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire de la National Football League (NFL). Après avoir passé 20 saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et remporté six Super Bowl, Tom Brady s'est installé à Tampa Bay et a mené l'équipe des Buccaneers jusqu'à la victoire de la saison 2020.

Il avait annoncé sa retraite en février, après une carrière de records dont sept Super Bowl à son palmarès. (Reportage Rory Carroll; version française Camille Raynaud)