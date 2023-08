Neymar quitte le Paris-Saint-Germain pour rejoindre l'Arabie saoudite

Neymar quitte le Paris-Saint-Germain pour rejoindre l'Arabie saoudite













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'attaquant brésilien Neymar quitte le Paris-Saint-Germain et s'engage avec le club saoudien d'Al-Hilal, ont annoncé mardi les deux clubs de football dans des communiqués distincts, sans donner de détails sur les modalités financières du transfert, évalué par des médias à 90 millions d'euros. Arrivé dans la capitale française en 2017 en provenance du FC Barcelone dans le cadre d'un transfert au montant record dans l'histoire du football (222 millions d'euros), Neymar a disputé 173 matches avec le PSG, inscrivant 118 buts, et remporté à cinq reprises le Championnat de France de Ligue 1. Durant ses six saisons à Paris, l'attaquant brésilien, âgé de 31 ans, a aussi été finaliste en 2020 de la Ligue des champions, trophée qu'il avait remporté cinq ans plus tôt avec Barcelone. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a déclaré qu'il était "toujours difficile de dire au revoir à un joueur aussi exceptionnel que Neymar". "Je n'oublierai jamais (...) ce qu'il a apporté à notre club et au projet ces six dernières années (...) Neymar fera toujours partie de notre histoire", a-t-il ajouté dans le communiqué officialisant le départ de l'international brésilien, qualifié de "légende". (Rédigé par Jean Terzian)