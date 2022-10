Nexans signe un contrat de crédit syndiqué de 800 millions d'euros

26 octobre (Reuters) - Nexans SA:

* A SIGNÉ UNE FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 800 MILLIONS D'EUROS

* LA FACILITÉ CONTINUE DE RENFORCER LA LIQUIDITÉ FINANCIÈRE DE NEXANS ET A UNE DURÉE DE CINQ ANS AVEC DEUX OPTIONS D'EXTENSION D'UN AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)