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Nexans signe un accord pour racheter La Triveneta Cavi

Nexans signe un accord pour racheter La Triveneta Cavi

9 février (Reuters) - Nexans SA:

* NEXANS ENRICHIT SON PORTEFEUILLE EUROPÉEN AVEC LA CONCLUSION D'UN ACCORD POUR LE RACHAT DE LA TRIVENETA CAVI

* L'ENTREPRISE EMPLOIE ENVIRON 700 SALARIÉS, POUR UN CA ANNUEL COURANT DE PLUS DE 800 MILLIONS D'EUROS SUR LES DOUZE DERNIERS MOIS

* LA TRANSACTION EST BASÉE SUR UN MULTIPLE DE VALORISATION DE 5,6X L'EBITDA 2023 DE LA TRIVENETA CAVI AVANT SYNERGIES, ET 4,6X APRÈS SYNERGIES

* L'OPÉRATION AURA UN IMPACT LIMITÉ SUR LE RATIO DETTE NETTE SUR EBITDA DE NEXANS

* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST SOUMISE À L'OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES Texte original: shorturl.at/hjqzN Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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