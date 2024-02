Nexans signe un accord pour racheter La Triveneta Cavi

Nexans signe un accord pour racheter La Triveneta Cavi













9 février (Reuters) - Nexans SA: * NEXANS ENRICHIT SON PORTEFEUILLE EUROPÉEN AVEC LA CONCLUSION D'UN ACCORD POUR LE RACHAT DE LA TRIVENETA CAVI * L'ENTREPRISE EMPLOIE ENVIRON 700 SALARIÉS, POUR UN CA ANNUEL COURANT DE PLUS DE 800 MILLIONS D'EUROS SUR LES DOUZE DERNIERS MOIS * LA TRANSACTION EST BASÉE SUR UN MULTIPLE DE VALORISATION DE 5,6X L'EBITDA 2023 DE LA TRIVENETA CAVI AVANT SYNERGIES, ET 4,6X APRÈS SYNERGIES * L'OPÉRATION AURA UN IMPACT LIMITÉ SUR LE RATIO DETTE NETTE SUR EBITDA DE NEXANS * LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST SOUMISE À L'OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES Texte original: shorturl.at/hjqzN Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)