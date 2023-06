Nexans s'envole, soutenu par un relèvement de recommandation de BofA

PARIS (Reuters) - Le cours de Nexans, le producteur de câbles en fibre optique et en cuivre, bondit en Bourse lundi matin, soutenu par le relèvement de recommandation de Bank of America (BofA). Le cours progresse de 8,44% à 09h01 GMT à 79,05 euros à la Bourse de Paris, la meilleure performance du CAC40, en hausse au même moment de 0,83%. Le titre a été soutenu par le changement de recommandation de Bank of America à "acheter" contre "sous-performer" avec un objectif de cours de 100 euros. L'exposition de l'entreprise aux énergies renouvelables, son implantation aux Etats-Unis et sa décote par rapport au secteur, qui atteint 40% depuis le début de l'année, justifie le changement de recommandation, explique BofA dans une note. (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)