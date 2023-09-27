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Nexans annonce un programme de rachat d'actions

Nexans annonce un programme de rachat d'actions

27 septembre (Reuters) - Nexans SA:

* NEXANS A DÉCIDÉ DE METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PORTANT SUR UN NOMBRE MAXIMUM DE 275 000 ACTIONS

* LE PROGRAMME VISE À SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DÉCOULANT DES PLANS D'ACTIONS GRATUITES ET DE PERFORMANCE AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS ET DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX

* A CONFIÉ CE PROGRAMME À UN PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT POUR SA RÉALISATION SUR LA PÉRIODE DU 26 SEPTEMBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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