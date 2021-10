Neuville en tête, Ogier troisième !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Une journée presque parfaite pour Thierry Neuville ! Le Belge pointe en tête de ce Rallye de Catalogne avec 16’4 d’avance sur le Britannique Elfyn Evans ! Le pilote Hyundai a notamment signe 6 scratchs sur les 9 spéciales de la journée !

Sébastien Ogier en quête d’un huitième titre mondial a connu une journée mitigée avec une bataille pour la 3e place avec un Dani Sordo à 1,2 secondes seulement !

Pour obtenir un nouveau titre, Ogier doit ainsi glaner 6 points de plus qu’Evans. Mission mal partie pour le moment, car le pilote Toyota est deuxième.

Déception en fin de journée pour l’autre tricolore Adrien Fourmaux auteur jusqu’à là d’un excellent rallye de Catalogne avec notamment un deuxième temps scratch ce matin et une 6e place au général. Le pilote M-Sport touche un rail de sécurité dans l’ES12 et casse son arbre de transmission et l’oblige à terminer la journée au ralenti. Au classement général, il est désormais 20e !