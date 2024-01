Neuralink a implanté une puce dans le cerveau d'un premier patient humain, dit Musk

30 janvier (Reuters) - Neuralink a implanté une puce dans le cerveau d'un premier patient humain, lequel a bien récupéré de l'intervention, a déclaré lundi Elon Musk, le patron de la start-up de neurotechnologie. "Les résultats préliminaires montrent une prometteuse détection des pics neuronaux", a écrit le milliardaire américain sur le réseau social X (anciennement Twitter), dont il est le propriétaire. Elon Musk a indiqué aussi que le premier produit de Neuralink s'appellerait Telepathy. Le régulateur américain des médicaments a autorisé l'an dernier Neuralink à mener un premier essai humain de sa puce cérébrale. Cette étude a pour but d'évaluer la fonctionnalité de la puce, qui doit permettre aux personnes quadriplégiques de contrôler des appareils électroniques par la pensée, d'après le site internet de la start-up. Aucun commentaire sur cet essai n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de Neuralink. (Rédigé par Akash Sriram et Kanjyik Ghosh; version française Jean Terzian)