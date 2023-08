Neuf morts, deux disparus dans l'incendie d'un gîte en Alsace

PARIS (Reuters) - Neuf corps ont été retrouvés mercredi à la mi-journée dans les décombres d'un gîte détruit dans la matinée par un incendie à Wintzenheim, près de Colmar dans le Haut-Rhin, ont annoncé les pompiers. Deux personnes manquent toujours à l'appel. "Neuf corps ont été localisés et deux autres restent introuvables", a déclaré à la presse le lieutenant-colonel Philippe Hauwiller, commandant des opérations de secours. Le sinistre à l'origine encore indéterminée s'est déclaré vers 06h30 avant d'être maîtrisé et éteint par les pompiers, arrivés un quart d'heure plus tard sur les lieux. Une grande partie du bâtiment de 500 m2 a été détruite. Les corps sans vie ont été retrouvés à l'étage du bâtiment et dans les décombres d'une mezzanine effondrée. Dix-sept personnes qui étaient au rez-de-chaussée ont pu évacuer le bâtiment avant l'arrivée des pompiers, alertés à 06h33, a déclaré le lieutenant-colonel Hauwiller, qui a mobilisé 80 hommes ainsi que des moyens terrestres et aériens pour venir à bout des flammes. Le bâtiment accueillait, pour les vacances, deux groupes d’adultes en situation de handicap, encadrés par deux associations, a déclaré la préfecture du Haut-Rhin. Les sapeurs-pompiers achèvent les opérations d’extinction des derniers foyers résiduels et procèdent également aux opérations d’étayage des structures du bâtiment calciné, a-t-elle ajouté. Ces actions permettront de sécuriser les opérations des gendarmes dans le cadre des enquêtes judiciaires sous l’autorité du procureur de Colmar. "Face à cette tragédie, mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches", a déclaré le président de la République Emmanuel Macron sur la plate-forme de messagerie X (ex-Twitter). La Première ministre Elisabeth Borne était attendue sur place en début d'après-midi. (Elizabeth Pineau, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)