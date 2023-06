Neuf arrestations après le naufrage d'un bateau de migrants en Grèce

Neuf arrestations après le naufrage d'un bateau de migrants en Grèce













Crédit photo © Reuters

KALAMATA, Grèce (Reuters) - Neuf personnes ont été arrêtées en lien avec le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce, a déclaré jeudi un responsable du ministère grec des Transports maritimes. Les autorités grecques ont arrêté neuf ressortissants égyptiens accusés d'avoir fondé une organisation criminelle, d'avoir organisé le trafic de migrants et d'avoir provoqué le chavirage de l'embarcation, a dit ce responsable resté anonyme. Le bilan provisoire du naufrage survenu mercredi est de 78 morts et 104 rescapés, alors que les recherches se poursuivent en Méditerranée pour retrouver d'éventuels survivants. (Lefteris Padadimas, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)