Netflix regagne des abonnés et ravit Wall Street

par Lisa Richwine et Dawn Chmielewski

LOS ANGELES, 18 octobre (Reuters) - Netflix a mis fin au troisième trimestre à la fuite de ses abonnés, recrutant même beaucoup plus de nouveaux clients que prévu, tout en se montrant un peu plus optimiste que Wall Street pour la fin de l'année avec un nouvel abonnement moins cher mais avec publicité.

L'action du spécialiste américain de la vidéo à la demande était indiquée en forte hausse de près de 15% dans les transactions après la clôture mardi à la Bourse de New York. Le titre, qui a longtemps été privilégié par les investisseurs durant la rapide croissance de la plateforme, a plongé de près de 60% depuis le début de l'année, jusqu'à la publication de ces résultats trimestriels.

Netflix a attiré 2,4 millions de nouveaux abonnés dans le monde sur la période juillet-septembre, plus de deux fois plus que les 1,07 million de nouveaux abonnés attendus par les analystes selon le consensus Refinitiv.

Au cours de ce trimestre, la plateforme a diffusé les derniers épisodes de la série à succès "Stranger Things" ainsi que la série sur le tueur en série Jeffrey Dahmer, rapidement devenue l'un de ses plus grands succès.

Netflix avait soudainement perdu 1,2 million d'abonnés au premier semestre sur fond de concurrence accrue dans la vidéo en ligne, un marché qui arrive à maturité aux Etats-Unis et sur lequel les nouveaux entrants tels que Paramount+, le service de Paramount Global, grignotent des parts avec des retransmissions en direct de compétitions sportives.

Netflix compte désormais 223,1 millions d'abonnés dans le monde.

CHIFFRE D'AFFAIRES MEILLEUR QUE PRÉVU

Dans sa lettre trimestrielle aux actionnaires, la plateforme écrit que ses concurrents perdent de l'argent en essayant d'attirer des abonnés.

"Nos concurrents effectuent de lourds investissements pour soutenir les abonnements et la fidélité mais bâtir une activité de streaming importante et couronnée de succès est difficile", affirme le spécialiste de la vidéo en ligne.

Netflix estime ainsi que ses concurrents vont finir l'année 2022 avec une perte d'exploitation cumulée "bien supérieure à 10 milliards de dollars" quand lui-même devrait dégager un bénéfice annuel de 5 à 6 milliards.

Parmi ces concurrents figurent toutefois des plateformes adossées à des géants comme Walt Disney, qui compensent les pertes dans la vidéo à la demande avec d'autres activités dans le divertissement telles que les parcs de loisirs.

Au troisième trimestre, Netflix a dépassé les attentes de Wall Street avec un chiffre d'affaires de 7,9 milliards de dollars (8 milliards d'euros), en hausse de 6% sur un an. Le bénéfice par action s'est établi à 3,10 dollars.

La plateforme s'attend à gagner 4,5 millions d'abonnés d'ici fin 2022, soit une prévision légèrement supérieure à celle des analystes qui tablent sur 4,2 millions en moyenne. Pour le quatrième trimestre, Netflix prévoit un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars, un léger recul par rapport aux trois mois précédents qu'il attribue à la vigueur du dollar.

Netflix va lancer début novembre un abonnement à 7 dollars par mois avec publicité, une initiative à destination des clients attentifs à leurs dépenses à laquelle les dirigeants de la plateforme ont longtemps résisté.

Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight, a dit s'attendre à ce que certains clients actuels basculent sur cette formule.

"Certains vont passer à l'abonnement moins cher ou décider de revenir sur Netflix", a-t-il dit. "Cette initiative vise autant à conserver des utilisateurs qu'à en attirer de nouveaux."

Netflix doit notamment sortir au cours du quatrième trimestre une nouvelle saison de la série à succès "The Crown" sur la famille royale britannique et diffusera une suite du film "A couteaux tirés" ("Knives Out") sorti en 2019.

(Reportage Lisa Richwine et Dawn Chmielewski, avec Tiyashi Datta à Bangalore, version française Bertrand Boucey)