Netflix prévoit de lancer une offre avec publicité d'ici fin 2022, selon le New York Times

PARIS (Reuters) - Netflix Inc pourrait lancer d'ici la fin de l'année, soit plus tôt que prévu, sa nouvelle formule d'abonnement moins cher mais avec publicités, rapporte mardi le New York Times.

Le géant américain de la vidéo en ligne pourrait également durcir le ton pour lutter contre le partage de codes d'accès parmi ses clients, selon le journal américain qui cite une note interne diffusée au personnel de Netflix.

Le groupe n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

Le mois dernier, Netflix a fait état d'une perte de son nombre d'abonnés, une première en plus de dix ans, et a dit s'attendre à ce que cette tendance s'accentue au deuxième trimestre, entraînant un plongeon du titre à Wall Street.

Au cours du premier trimestre, l'entreprise a perdu 200.000 abonnés alors qu'elle s'attendait à gagner 2,5 millions de clients. Ce recul s'explique en partie par la décision du groupe américain de suspendre le mois dernier ses activités en Russie à la suite de l'offensive en Ukraine.

Cette faible croissance du nombre d'abonnés a poussé Netflix à envisager de lancer un abonnement moins cher mais avec de la publicité en contrepartie, une formule qui a connu un succès chez ses concurrents HBO Max et Disney+.

La direction de Netflix envisageait initialement de lancer une telle formule l'an prochain, voire dans deux ans.

