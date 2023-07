Netflix: Nouveaux abonnés supérieurs aux attentes, CA décevant au T2

Crédit photo © Reuters

par Lisa Richwine LOS ANGELES (Reuters) - Netflix a fait état mercredi d'un nombre de nouveaux abonnés au deuxième trimestre nettement supérieur aux attentes de Wall Street, après avoir mis en place des mesures pour empêcher le partage des mots de passe et une nouvelle offre à prix réduit avec publicités. Son chiffre d'affaires s'est en revanche établi juste en dessous des anticipations de Wall Street, de même que les prévisions du groupe pour le troisième trimestre. Netflix a indiqué qu'il s'attendait à ce que la croissance de son chiffre d'affaires s'accélère au deuxième semestre. Le titre du géant du 'streaming' reculait de 4,3% dans les échanges d'après-clôture. Avec 5,9 millions de nouveaux abonnés au deuxième trimestre, Netflix a très largement battu le consensus de 1,9 million de nouveaux clients. En quête de moyens supplémentaires pour engranger des recettes dans un contexte de concurrence accrue et d'un marché quasi-saturé aux Etats-Unis, Netflix a lancé en novembre dernier dans le pays des abonnements moins chers, avec publicités. La plateforme a aussi mis en place à grande échelle en mai des mesures pour éviter le partage des mots de passe. D'après les données communiquées mercredi, Netflix a enregistré sur la période avril-juin un bénéfice dilué par action de 3,29 dollars, contre un consensus de 2,86 dollars selon des données Refinitiv. Son chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 2,7% sur un an, à 8,2 milliards de dollars, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 8,3 milliards de dollars. Pour juillet-septembre, Netflix a dit anticiper un chiffre d'affaires de 8,5 milliards de dollars, inférieur à la prévision de Wall Street qui ressortait à 8,7 milliards de dollars. Comme ses rivaux, le groupe fait face aux grèves de dizaines de milliers de scénaristes et acteurs à Hollywood, avec pour effet l'arrêt de nombreuses productions télévisuelles et cinématographiques. Des analystes estiment toutefois que Netflix dispose d'un avantage du fait de ses capacités mondiales de production. (Reportage Lisa Richwine; version française Jean Terzian)