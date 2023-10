Netflix bat les attentes de nouveaux abonnés, relève ses prix en France et Etats-Unis

par Lisa Richwine et Dawn Chmielewski LOS ANGELES (Reuters) - Netflix a annoncé mercredi relever le prix de certains de ses abonnements aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France, après avoir largement dépassé les attentes de Wall Street pour son nombre de nouveaux abonnés au troisième trimestre. Le titre du géant du 'streaming' a bondi de 13% dans les échanges boursiers d'après-clôture, alors que les investisseurs se sont réjouis des hausses de prix des abonnements. Sur la période juillet-septembre, Netflix a enregistré près de 9 millions de nouveaux abonnés dans le monde, contre un consensus de 6 millions selon des données LSEG. L'entreprise a dit s'attendre à un nombre similaire pour le trimestre en cours. Cela semble illustrer l'efficacité des mesures prises par le groupe pour lutter contre le partage des comptes ainsi que récompenser son flux constant de nouveaux programmes. Il s'agit d'un bond trimestriel de ses nouveaux abonnés sans précédent sans précédent depuis le deuxième trimestre 2020, quand furent prises les premières mesures de confinement contre la pandémie mondiale de COVID-19, provoquant un essor des abonnements à la plateforme. Netflix a relevé de 3 dollars par mois le prix de son abonnement dit premium aux Etats-Unis, à 22,99 dollars. En France, il passe à 19,99 euros, contre 17,99 euros. Pionnier dans le secteur du streaming, le groupe cherche des moyens pour renforcer ses revenus alors que le marché approche de la saturation aux Etats-Unis, où la concurrence est féroce, notamment avec les plateformes de Walt Disney et Warner Bros Discovery. D'après les données communiquées mercredi par Netflix, le nombre d'abonnés mondiaux de la plateforme s'est établi fin septembre à 247 millions, dont plus de 70% hors des Etats-Unis. Les principaux gains d'abonnés ont été constatés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Netflix a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 8,54 milliards de dollars, conforme aux attentes des analystes. Son bénéfice par action s'est établi à 3,73 dollars, battant le consensus qui ressortait à 3,49 dollars. Il a dit par ailleurs anticiper un chiffre d'affaires de 8,69 milliards de dollars pour le trimestre en cours, légèrement en-deçà des prévisions de Wall Street, à 8,77 milliards de dollars. (Reportage Lisa Richwine; version française Jean Terzian)