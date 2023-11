Netanyahu se dit ouvert à de "petites pauses" dans les combats à Gaza

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu'Israël allait envisager des "petites pauses tactiques" dans les affrontements à Gaza afin de permettre l'arrivée d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne ou l'évacuation des otages détenus par le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre. Dans un entretien à la chaîne de télévision américaine ABC News, il a aussi indiqué qu'Israël entendait avoir la "responsabilité sécuritaire" de Gaza une fois la guerre terminée. "Je pense qu'Israël aura la responsabilité générale de la sécurité à Gaza pour une période indéterminée parce que nous avons vu ce qui se passe quand nous n'avons pas cette responsabilité sécuritaire", a-t-il répondu à la question de savoir qui devait gouverner Gaza à l'issue de la guerre. Israël et le Hamas ont jusqu'à présent rejeté les appels internationaux à un cessez-le-feu. L'Etat hébreu demande au préalable la libération de tous les otages détenus par le Hamas, une hypothèse que le groupe palestinien a dit écarter tant que Gaza serait pris d'assaut. Les bombardements sans précédent menés par l'armée israélienne à Gaza ont tué plus de 10.000 personnes, selon les autorités de l'enclave. L'attaque du Hamas dans des localités israéliennes a fait 1.400 morts, tandis que 240 personnes ont été enlevées. Interrogé lundi sur l'idée d'une pause humanitaire à Gaza, Benjamin Netanyahu a répété qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu sans libération des otages, mais il a ajouté que, "concernant de petites pauses tactiques - une heure ici et là -, nous en avons eues par le passé". "Nous allons étudier les circonstances pour permettre des biens humanitaires d'entrer, ou nos otages, des otages individuels, de partir", a-t-il poursuivi. (Reportage Rami Ayyub à Washington; version française Jean Terzian)