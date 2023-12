Netanyahu reproche à Poutine les liens de la Russie avec l'Iran

JERUSALEM (Reuters) - Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est entretenu dimanche avec le président russe Vladimir Poutine et lui a exprimé son mécontentement face aux "positions anti-israéliennes" adoptées par Moscou aux Nations unies, ont rapporté les autorités israéliennes. La Russie a voté vendredi au Conseil de sécurité de l'Onu en faveur d'une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, dont l'adoption a été bloquée par un veto des Etats-Unis. Benjamin Netanyahu a aussi dit à Vladimir Poutine sa "robuste désapprobation" de la "dangereuse" coopération de la Russie avec l'Iran, selon le communiqué des autorités israéliennes. Israël a lancé une opération militaire dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque du Hamas palestinien, mouvement soutenu par l'Iran, dans le sud de son territoire le 7 octobre. (Rédigé par Dan Williams, version française Bertrand Boucey)