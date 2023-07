Netanyahu rencontrera Erdogan en Turquie-cabinet du Premier ministre

Netanyahu rencontrera Erdogan en Turquie-cabinet du Premier ministre













Crédit photo © Reuters

JÉRUSALEM (Reuters) - Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, rencontrera le président turc, Recep Tayyip Erdogan, lors d'une visite d'Etat en Turquie prévue à la fin du mois, a annoncé jeudi son cabinet dans un communiqué. Les liens entre Israël et la Turquie, autrefois proches alliés régionaux, se sont tendus lorsque Ankara a expulsé l'ambassadeur d'Israël en Turquie, après un raid israélien mené en 2010 contre un navire acheminant de l'aide vers la bande de Gaza. Dix ressortissants turcs avaient péri dans l'attaque. Plusieurs visites de haut niveau organisées l'an dernier, notamment un déplacement du président israélien, Isaac Herzog, à Ankara, ont toutefois permis d'améliorer les relations. (Reportage Emily Rose; version française Camille Raynaud)