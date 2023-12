Netanyahu réaffirme ne vouloir "ni Hamas ni Fatah" à Gaza

JERUSALEM, 12 décembre (Reuters) - Israël est soutenu par les Etats-Unis dans son objectif d'éradiquer le Hamas mais les deux alliés divergent sur l'après-conflit, a admis mardi le Premier ministre israélien. Réaffirmant son refus de voir l'Autorité palestinienne reprendre le contrôle de la bande de Gaza, Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué que "Gaza ne sera ni un 'Hamastan' ni un 'Fatahstan'", en référence au Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne. "J'aimerais clarifier ma position : je ne permettrai pas qu'Israël repète l'erreur d'Oslo", a ajouté le chef du gouvernement israélien par allusion aux accords d'Oslo de 1993. "La déclaration de Benjamin Netanyahu mettant sur le même plan les accords d'Oslo avec ce qui s'est passé le 7 octobre confirme qu'il est en guerre contre tous les Palestiniens", a estimé le secrétaire général de l'OLP (Organisation de libération de la Palestine), Hussein al Cheikh. "Nous disons à Netanyahu qu'Oslo est mort sous les chenilles de ses chars", a-t-il ajouté. (Dan Williams, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)