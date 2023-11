Netanyahu fait état d'avancées de l'armée israélienne près de la ville de Gaza

JERUSALEM, 2 novembre (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que les troupes israéliennes avaient effectué des avancées en périphérie de la ville de Gaza, située dans le nord de l'enclave palestinienne, dans le cadre de leur offensive destinée à "éradiquer" le Hamas. "Nous sommes à l'apogée de la bataille. Nous obtenons des succès impressionnants et nous avons franchi la périphérie de la ville de Gaza. Nous avançons", a-t-il dit dans un communiqué publié par ses services, sans davantage de précisions. Au cours d'un point de presse, Benjamin Netanyahu a par ailleurs déclaré que le gouvernement israélien n'avait pris aucune décision sur la livraison de carburant dans la bande de Gaza, tout en assurant fournir à la population palestinienne les aides humanitaires obligatoires comme la nourriture et l'eau. "Je n'ai donné aucune consigne en ce sens et le gouvernement de guerre n'a pris aucune décision de ce genre", a-t-il dit aux journalistes, en référence au gouvernement d'union nationale mis sur pied le mois dernier pour se focaliser sur l'offensive livrée face au Hamas en réponse à l'attaque du 7 octobre. (Reportage Maayan Lubell et Maytaal Angel; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)