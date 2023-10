Netanyahu et Blinken s'abritent dans un bunker lors d'une réunion à Tel-Aviv

TEL-AVIV (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, de nouveau en visite en Israël lundi, se sont abrités dans un bunker pendant cinq minutes lorsque les sirènes d'alerte ont retenti à Tel-Aviv lors de leur réunion, a fait savoir le département d'Etat américain. Tous les participants à la réunion ont pu ensuite quitter le bunker et se rendre au centre de commandement du ministère de la Défense pour y reprendre les discussions, a précisé le porte-parole de la diplomatie américaine, Matthew Miller. Cet incident intervient alors que représentants américains et israéliens discutent de la possibilité que le président américain Joe Biden se rende sous peu dans la région, comme l'ont déclaré dimanche des sources au fait de la question. Déjà en visite jeudi dernier en Israël pour afficher le "soutien" des Etats-Unis après l'attaque du Hamas, Antony Blinken a effectué entre-temps plusieurs déplacements dans la région, notamment en Egypte, pour tenter d'éviter un embrasement du conflit avec le Hamas et garantir la livraison d'aides humanitaires à Gaza. (Reportage Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian)