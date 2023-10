Netanyahu avertit le Hezbollah de ne pas entrer en guerre contre Israël

JERUSALEM, 22 octobre (Reuters) - Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a mis en garde dimanche le Hezbollah libanais contre la tentation d'ouvrir un deuxième front contre Israël, dont la riposte serait d'une ampleur "inimaginable" et sèmerait la "dévastation" au Liban. Dans une retranscription officielle du discours tenu par Benjamin Netanyahu aux commandos israéliens déployés près de la frontière libanaise, le chef du gouvernement israélien a aussi déclaré, en référence au conflit déclenché par l'attaque du Hamas palestinien le 7 octobre : "Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle si le Hezbollah va décider d'entrer pleinement dans la guerre." Ce conflit est une question "de vie ou de mort" pour Israël, a dit Benjamin Netanyahu. (Rédigé par Dan Williams, version française Bertrand Boucey)