Netanyahu annonce que Macron se rendra en Israël en début de semaine

JERUSALEM, 22 octobre (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte se rendraient cette semaine en Israël. Dans un communiqué, ses services ont indiqué que les deux dirigeants européens "arriveront lundi et mardi". L'Elysée n'a pas confirmé le déplacement d'Emmanuel Macron. A Amsterdam, les services de Mark Rutte ont fait savoir que celui-ci rencontrerait lundi en Israël son homologue Benjamin Netanyahu puis s'entretiendrait séparément avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le dirigeant néerlandais a appelé dans un communiqué à des "pauses humanitaires" dans le conflit afin de permettre la livraison d'aides aux habitants de Gaza, tout en notant le "droit d'Israël à se défendre" et à "supprimer la menace du Hamas". (Reportage Ari Rabinovitch)