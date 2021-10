Net ralentissement de la croissance économique au 3e trimestre

par Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - La croissance de l'économie américaine a ralenti plus que prévu au troisième trimestre pour atteindre son rythme le plus faible en plus d'un an en raison de la recrudescence des cas de COVID-19 qui a accentué la pression sur les chaînes d'approvisionnement et les pénuries de biens.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,0% en rythme annualisé, selon la première estimation publiée jeudi par le département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 2,7% après une croissance de 6,7% au deuxième trimestre.

Il s'agit de la plus faible croissance enregistrée depuis le deuxième trimestre de 2020, lorsque l'économie a connu une contraction record sous le coup de la pandémie de COVID-19.

Une flambée des prix, alimentée par des pénuries, le ralentissement des mesures de relance budgétaire et l'impact de l'Ouragan Ida sur la production pétrolière américaine ont pesé sur l'économie.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus de deux tiers de l'activité économique des Etats-Unis, ont nettement ralenti, à 1,6%, après une progression de 12% au deuxième trimestre.

Outre le ralentissement des achats automobiles, les dépenses ont été freinés par l'impact du variant Delta du coronavirus dans le secteur des services, comme la restauration et les voyages aériens.

Mais certains signes indiquent toutefois que l'activité économique s'est redressée à la fin du troisième trimestre, les contaminations ayant nettement diminué ces dernières semaines et la vaccination ayant repris.

Le département du Commerce a en outre annoncé que l'indice des prix de base dit "core PCE", très surveillé par la Réserve fédérale, était ressorti en hausse à 4,5% en rythme annuel, conformément aux attentes, après +6,1% sur la période avril-juin.

