Nestlé revoit à la hausse son objectif de croissance organique pour 2021

ZURICH (Reuters) - Nestlé a revu mercredi à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel et prévoit désormais une croissance organique comprise entre 6% et 7% pour cette année après un troisième trimestre porté par la demande pour le café et la hausse des prix.

Lors de ce dernier trimestre, la croissance organique du chiffre d'affaires est ressortie à 6,5%.

Le fabricant des barres chocolatées KitKat avait déjà relevé sa prévision pour l'année 2021 à 5-6% en juillet.

Sur les neuf premiers mois de 2021, la croissance organique des ventes de Nestlé est ressortie à 7,6% alors qu'un consensus d'analystes prévoyait une hausse de 6,6%.

Comme ses concurrents, Nestlé fait face à des pressions sur ses marges dûes à la hausse des coûts des intrants mais le groupe a maintenu sa prévision d'une marge stable cette année après avoir augmenté ses prix de 2,1% au troisième trimestre.

"La marge bénéficiaire d'exploitation sous-jacente devrait s'établir à 17,5%, reflétant les délais initiaux entre l'inflation des coûts des matières premières et la fixation des prix", a déclaré Nestlé.

Mardi, le concurrent Danone a mis en garde contre des pressions inflationnistes croissantes l'année prochaine, tout en maintenant lui aussi sa prévision de marge.

De son côté, le géant américain Procter & Gamble Co a déclaré qu'il augmenterait ses prix aux États-Unis pour contrer la hausse des coûts des matières premières et du fret. Le rival anglo-néerlandais Unilever doit publier ses résultats trimestriels jeudi.

(Reportage Silke Koltrowitz; version française Khadija Adda-rezig, édité par Blandine Hénault)