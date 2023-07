Nestlé relève sa prévision de croissance organique pour 2023

LONDRES, 27 juillet (Reuters) - Nestlé a revu à la hausse sa prévision de croissance de ses ventes en données organiques pour l'ensemble de l'année après un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le premier semestre, alors que le plus grand fabricant mondial de produits alimentaires emballés a de nouveau augmenté ses prix pour faire face à la hausse des coûts des intrants. Nestlé a ajusté sa prévision de croissance organique des ventes pour l'ensemble de l'année dans une fourchette de 7% à 8%, contre 6% à 8% auparavant. La société suisse, qui fabrique les barres chocolatées Kit Kat et le café Nescafé, a déclaré que la croissance organique de ses ventes avait atteint 8,7% au premier semestre, dépassant la prévision moyenne des analystes de 8,1%. (Reportage Richa Naidu ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)