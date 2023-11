Nestlé négocie la vente de son usine à Caudry (Nord) à Italpizza

Nestlé négocie la vente de son usine à Caudry (Nord) à Italpizza













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Nestlé a annoncé lundi être entré en négociation exclusive avec Italpizza pour lui céder son usine à Caudry (Nord), où sont fabriqués des produits de la marque Buitoni mis en cause dans un scandale sanitaire. Le géant suisse de l'agroalimentaire a annoncé en mars la recherche d'un repreneur pour ce site, et son éventuelle fermeture, après l'intoxication alimentaire de plusieurs enfants, dont deux sont morts, par la bactérie E.coli après avoir consommé des pizzas Buitoni surgelées. La reprise du site par Italpizza, entreprise italienne, pourrait permettre de "relancer une activité de production au travers d’un projet solide et pérenne avec des perspectives d’emploi et d’investissement sur le territoire", dit Nestlé dans un communiqué, en précisant que le projet pourrait être finalisé d'ici début 2024. (Reportage Sybille de la Hamaide, rédigé par Bertrand Boucey)