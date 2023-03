Nestlé ferme son usine Buitoni de Caudry après le scandale sanitaire

PARIS (Reuters) - Le géant de l'agroalimentaire Nestlé a annoncé jeudi la fermeture de son usine de Caudry (Nord) qui fabriquait des produits de la marque Buitoni mis en cause l'an dernier dans un vaste scandale sanitaire. Plusieurs enfants, dont deux sont décédés, ont été intoxiqués par la bactérie E.coli après avoir consommé des pizzas Buitoni surgelées. Une information judiciaire a été ouverte en mai dernier. La production de l'usine, un temps interrompue, a repris en décembre mais avec des "prévisions de commandes bien en deçà des volumes escomptés", a expliqué Nestlé France dans un communiqué. "Nestlé France a été conduite à devoir présenter le 30 mars aux représentants du personnel un projet de cessation des activités de production et de commercialisation de la Société des Produits Alimentaires de Caudry", a ajouté la société. Nestlé indique vouloir rechercher un repreneur pour le site et s'être engagé à présenter aux 113 salariés de l'usine de Caudry au moins une opportunité de reclassement en interne. "En tout état de cause, aucun licenciement ne serait notifié avant le 31 décembre 2023", indique Nestlé. Interrogé avant l'annonce officielle de la fermeture, le maire de Caudry Frédéric Bricout, s'est alarmé sur BFMTV d'un "drame social". "On va se retrouver avec des centaines de familles qui vont, en pleine crise énergétique, se retrouver dans une situation qui est dramatique", a-t-il dit. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Kate Entringer)