Nestlé dépasse les estimations au T1 grâce à la forte hausse des prix

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Nestlé a annoncé mardi un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes pour le premier trimestre, soutenu par une augmentation des prix visant à compenser la faiblesse du volume des ventes. Le géant alimentaire suisse, fabricant des gaufrettes Kit Kat et du café Nescafé, a vu ses ventes augmenter de 5,6% à 23,5 milliards de francs suisses (23,97 milliards d'euros), dépassant de peu l'estimation moyenne de 23,27 milliards de francs du consensus fourni par le groupe. Nestlé a augmenté ses prix de 9,8% au cours du premier trimestre, mais les volumes de vente - ce que le groupe appelle la croissance interne réelle - ont diminué de 0,5%. "Les efforts d'optimisation du portefeuille et une politique de prix responsable ont permis de compenser les pressions exercées par deux années d'inflation des coûts", a déclaré Mark Schneider, le directeur général du groupe suisse, dans un communiqué. A la Bourse de Zurich, l'action Nestlé progressait de plus de 1% dans les premiers échanges. Les entreprises de biens de consommation, d'Unilever à Procter & Gamble (P&G), ont fortement augmenté leurs prix au cours des deux dernières années pour lutter contre la hausse des coûts des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement, qui a réduit les marges pendant la pandémie et s'est encore aggravée lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les factures énergétiques à des niveaux record. La hausse des prix a entraîné une baisse du volume des ventes dans l'ensemble du secteur, les consommateurs, notamment en Europe, achetant moins ou se tournant vers des marques moins chères. Unilever, qui publiera ses résultats dans le courant de la semaine, a déclaré en début d'année que le secteur avait dépassé "le pic d'inflation, mais pas encore le pic de prix". L'américain P&G a fait état la semaine dernière d'une hausse de 10% de ses prix en moyenne et d'un recul de 3% de ses volumes mondiaux. Le français Danone publiera mercredi en avant-Bourse ses résultats du premier trimestre. (Reportage Richa Naidu ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)