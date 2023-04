Nestlé dépasse les estimations au T1 grâce à la forte hausse des prix

LONDRES, 25 avril (Reuters) - Nestlé a annoncé mardi un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes pour le premier trimestre, soutenu par une augmentation des prix visant à compenser la faiblesse du volume des ventes. Le géant alimentaire suisse, fabricant des gaufrettes Kit Kat et du café Nescafé, a vu ses ventes augmenter de 5,6% à 23,5 milliards de francs suisses (23,97 milliards d'euros), dépassant de peu l'estimation moyenne de 23,27 milliards de francs du consensus fourni par le groupe. Nestlé a augmenté ses prix de 9,8% au cours du premier trimestre, mais les volumes de vente - ce que le groupe appelle la croissance interne réelle - ont diminué de 0,5%. "Les efforts d'optimisation du portefeuille et une politique de prix responsable ont permis de compenser les pressions exercées par deux années d'inflation des coûts", a déclaré Mark Schneider, le directeur général du groupe suisse, dans un communiqué. (Reportage Richa Naidu ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)