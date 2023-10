Nestlé : Croissance moins forte que prévu du CA à 9 mois, pas d'effet Wegovy

Nestlé : Croissance moins forte que prévu du CA à 9 mois, pas d'effet Wegovy













(Actualisé avec précisions, contexte sur Wegovy) LONDRES, 19 octobre (Reuters) - Nestlé a fait état jeudi d'une croissance des ventes inférieure aux prévisions pour les neuf premiers mois de l'année, la hausse des prix des produits ayant découragé les consommateurs et pesé sur les volumes. Le groupe a ajouté ne pas avoir constaté d'impact des médicaments pour perte de poids sur ses ventes. Depuis plus de deux ans, l'industrie agroalimentaire a procédé à d'importantes hausses de prix, évoquant la hausse des coûts des intrants qui a commencé avec la pandémie de COVID-19, puis qui s'est poursuivie avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur neuf mois, l'augmentation des prix de Nestlé atteint 8,4% mais ressort inférieure à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 8,6%. La croissance interne réelle - une mesure des volumes de vente - a baissé de 0,6%, en ligne avec les attentes. Les investisseurs et les analystes se sont inquiétés du fait que les entreprises poussent trop loin l'augmentation des prix, dans un contexte de crise du coût de vie qui voit les marques de distributeurs prendre des parts de marché. La croissance organique de Nestlé, qui exclut l'impact des mouvements de change et des acquisitions, ressort à 7,8% au cours des neuf premiers mois. Les analystes s'attendaient en moyenne à une croissance organique des ventes de 8,1%. Le chiffre d'affaires en données publiées a diminué de 0,4%, à 68,8 milliards de francs suisses (76,54 milliards de dollars). MÉDICAMENTS POUR LA PERTE DE POIDS Un porte-parole de Nestlé a déclaré que l'entreprise n'avait "pas constaté d'impact (des médicaments amaigrissants) sur ses ventes", faisant référence à la menace potentielle que représente Wegovy de Novo Nordisk pour l'industrie des aliments conditionnés. La popularité de ce médicament a suscité des inquiétudes dans l'industrie de la consommation et de la distribution. Plus tôt ce mois-ci, Nestlé a souffert en Bourse après que Walmart, le plus grand distributeur au monde, a déclaré avoir constaté un léger recul de la consommation alimentaire chez les personnes prenant des médicaments coupe-faim tels que Wegovy. Wegovy, qui aide les patients à réduire leur poids d'environ 15% est pour l'instant disponible aux États-Unis, en Norvège, au Danemark et, depuis fin juillet, en Allemagne. (Reportage Richa Naidu ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)