Nestlé : Croissance moins forte que prévu du CA à 9 mois

LONDRES, 19 octobre (Reuters) - Nestlé a fait état jeudi d'une croissance des ventes inférieure aux prévisions pour les neuf premiers mois de l'année, la hausse des prix des produits ayant découragé les consommateurs et pesé sur les volumes. La croissance organique, qui exclut l'impact des mouvements de change et des acquisitions, ressort à 7,8% au cours des neuf premiers mois. Les analystes s'attendaient en moyenne à une croissance organique des ventes de 8,1%. Le chiffre d'affaires en données publiées a diminué de 0,4%, à 68,8 milliards de francs suisses (76,54 milliards de dollars). L'augmentation des prix de 8,4% de Nestlé est inférieure à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 8,6%. La croissance interne réelle - une mesure des volumes de vente - a baissé de 0,6%, en ligne avec les attentes. (Reportage Richa Naidu ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)