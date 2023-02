Nestlé condamné à verser €2 mlns dans une affaire de harcèlement

Nestlé condamné à verser €2 mlns dans une affaire de harcèlement













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Nestlé devra verser une indemnité de deux millions de francs suisses (2,02 millions d'euros) à Yasmine Motarjemi, ancienne directrice de la sécurité alimentaire du groupe, dans le cadre d'une plainte pour harcèlement, a décidé un tribunal suisse, rapporte samedi le quotidien Tages-Anzeiger. Cette décision intervient au terme d'une bataille juridique de 12 ans, Yasmine Motarjemi, âgée de 67 ans, ayant attaqué en justice Nestlé en 2011 après s'être sentie discréditée et dévalorisée par les salariés du groupe agroalimentaire pendant des années. Elle réclamait des dommages et intérêt pour un préjudice psychologique qui l'avait conduit à solliciter une demande d'invalidité professionnelle à l'âge de 55 ans avant son licenciement par le groupe en 2010, selon le journal. Nestlé, qui n'a pas confirmé le montant des indemnités qu'il devra verser, a décidé de ne pas faire appel. "Nous regrettons sincèrement les près de 12 ans de litige et souhaitons clore définitivement cette affaire", a déclaré une porte-parole du groupe agroalimentaire. (Reportage John Revill; version française Claude Chendjou)