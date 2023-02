Nestlé annonce des résultats 2022 inférieurs aux prévisions malgré les hausses de prix

ZURICH, 16 février (Reuters) - Nestlé a fait état jeudi d'un bénéfice net plus faible que prévu pour l'ensemble de l'année, malgré les hausses des prix mises en place par le plus grand groupe alimentaire du monde pour compenser l'augmentation des coûts des matières premières. Le propriétaire des marques KitKat et Nescafé a déclaré que son bénéfice net part du groupe était tombé à 9,3 milliards de francs suisses (9,42 milliards d'euros), en deça d'une prévision de 11,6 milliards de francs donnée dans un consensus publié par l'entreprise. Le bénéfice net est en baisse par rapport à l'année dernière, au terme de laquelle il s'était établi à 16,9 milliards de francs, la chute s'expliquant par le bénéfice important qu'avait alors réalisé le groupe en vendant une partie de sa participation dans L'Oréal, ainsi que par la légère diminution des marges. Les ventes ont atteint 94,4 milliards de francs, en dessous des 95,02 milliards de francs prévus, malgré les hausses de prix introduites au cours de l'année. Nestlé a déclaré que sa croissance organique, qui élimine l'impact des acquisitions et des mouvements de change, s'est établie à 8,3%, un chiffre plus faible que les 8,6% attendus. Nestlé avait pour objectif une croissance organique de 8% pour l'année. Les prix ont été de loin la principale composante de la croissance organique, avec une augmentation de 8,2%. En revanche, les volumes n'ont augmenté que de 0,1% au cours de l'année. Le directeur général Mark Schneider a reconnu que l'environnement était difficile pour les consommateurs. "L'année dernière a été marquée par de nombreux défis et des choix difficiles pour les familles, les communautés et les entreprises. L'inflation a atteint des niveaux sans précédent, les pressions sur le coût de la vie se sont intensifiées et les effets des tensions géopolitiques se sont fait sentir dans le monde entier", a-t-il dit. Nestlé va poursuivre ses hausses de prix cette année pour combattre la hausse des coûts, a-t-il ajouté, sans préciser l'ampleur de ces augmentations. (Reportage John Revill, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)