Nestlé affiche en croissance annuelle des ventes en-dessous des attentes

LONDRES, 22 février (Reuters) - Nestlé a fait état jeudi d'une croissance organique des ventes sur l'ensemble de l'année 2023 légèrement inférieure aux prévisions, la hausse des prix des produits ayant tourné les consommateurs vers des marques concurrentes. La croissance organique, qui exclut l'impact des mouvements de change et des acquisitions, ressort à 7,2% au cours de l'année achevée en décembre. Les analystes s'attendaient en moyenne à une croissance organique des ventes de 7,4%. Le bénéfice annuel net de Nestlé a toutefois fortement augmenté, d'environ 20%, pour atteindre 11,2 milliards de francs suisses (11,78 milliards d'euros). Nestlé a déclaré s'attendre à une croissance organique des ventes d'environ 4% en 2024 et à une "augmentation modérée" de sa marge d'exploitation commerciale sous-jacente. (Reportage Richa Naidu ; Version française par Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)