Népal: Un séisme fait au moins 137 morts, les sauveteurs à la recherche de survivants

par Gopal Sharma KATMANDOU (Reuters) - Les équipes de sauvetages ont commencé samedi au Népal leur travail de recherches dans les décombres d'habitations, à la recherche de survivants après que le pays himalayen a connu un des séismes les plus puissants de son histoire qui a tué au moins 137 personnes. Le séisme de magnitude 6,4 a touché vendredi soir la région de Jajarkot, une zone montagneuse qui compte une population de 190.000 habitants dans l'ouest du pays, a déclaré le Centre national de sismologie népalais. Le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ), a de son côté fait état d'une magnitude de 5,7 et l'Institut géologique américain (USGS) a déclaré que le tremblement de terre était de magnitude 5,6. Les responsables locaux craignent que le bilan continue d'augmenter alors que les premiers secours sont arrivés près de l'épicentre, à quelque 500 kilomètres de la capitale, Katmandou. "Le bilan pourrait être de plusieurs centaines de blessés et le nombre de morts pourrait augmenter aussi", a déclaré Harish Chandra Sharma, un responsable local de Jajarkot. Si la magnitude du séisme n'a pas été très intense, le bilan pourrait être élevé à cause de la mauvaise qualité des constructions dans la région, alors que le séisme a frappé pendant la nuit. L'arrivée des premiers secours a été ralenti par les glissements de terrain provoqués par le séisme. Le Premier ministre népalais Pushpa Kamal Dahal s'est rendu samedi dans la région sinistrée, accompagné d'une équipe médicale de 16 personnes chargée de mener les opérations de recherche et de sauvetage. Le bureau du Premier ministre a lancé un appel aux dons à destination des partis politiques, organisations et au public pour l'acheminement de nourriture, eau, vêtements et tentes pour les survivants. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu'à New Dehli, en Inde, à quelque 600 kilomètres de l'épicentre, selon des témoins. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes fuyant dans les rues alors que des immeubles étaient évacués. Environ 9.000 personnes avaient été tuées dans deux tremblements de terre survenus en 2015 au Népal. (Version française par Zhifan Liu)