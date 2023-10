Népal : Onze blessés lors de deux séismes de magnitude 6,3 et 5,3

(Reuters) - Deux tremblements de terre de magnitude 6,3 et 5,3 ont touché l'ouest du Népal mardi, faisant 11 blessés, endommageant des habitations et délenchant un glissement de terrain qui a bloqué un axe routier important, selon les autorités népalaises. Les secousses, centrées sur Talkot et Chainpur, dans le district de Bajhang, près de la frontière indienne, se sont produits à un intervalle d'environ 30 minutes. Le glissement de terrain provoqué par les tremblements de terre a bloqué la route vers les plaines du sud, a déclaré à Reuters Rama Acharya, un responsable du ministère de l'Intérieur. Les séismes ont aussi été ressentis en Inde, et notamment dans la capitale New Delhi, où des habitants se sont précipités hors des maisons et des immeubles de bureaux. Aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat. L'une des personnes blessées a été touchée par la chute d'un objet, a déclaré Narayan Pandey, le plus haut responsable du district. Certaines maisons de Chainpur, une ville du district, se sont effondrées. (Reportage Nilutpal Timsina à Bangalore, Gopal Sharma in Katmandou et Tanvi Mehta in New Delhi ; Blandine Hénault et Augustin Turpin pour la version française)