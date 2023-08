Népal : 38 morts depuis le début des pluies de mousson

Népal : 38 morts depuis le début des pluies de mousson













Crédit photo © Reuters

par Gopal Sharma KATHMANDOU (Reuters) - Des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont tué au moins une personne et bloqué une autoroute importante au Népal cette semaine, ont déclaré les autorités mardi, alors que près de 40 personnes sont mortes depuis le début des pluies de mousson annuelles.

Ces pluies, qui s'abattent sur le pays himalayen de juin à septembre, tuent des dizaines de personnes chaque année, tandis que de nombreuses autres sont portées disparues lorsque la mousson provoque des glissements de terrain et des inondations. Cette année, 38 personnes sont mortes et au moins 33 autres sont portées disparues, a déclaré Mana Acharya, un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Des glissements de terrain ont également bloqué une grande autoroute reliant la capitale aux plaines du sud, selon la police. Les pluies ont fait sortir la rivière Bagmati de son lit dans la vallée de Katmandou, inondant des zones de la région qui compte environ quatre millions d'habitants. (Reportage de Gopal Sharma ; version française Victor Goury-Laffont)