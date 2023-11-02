Neoen : CA des 9 premiers mois en hausse de 12%
2 novembre (Reuters) - Neoen SA:
* CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DES NEUF MOIS 2023 397,5 MILLION D'EUROS, EN HAUSSE DE 12% AUX TAUX DE CHANGE ACTUELS
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU T3 À 120,5 MEUR D'EUROS, EN BAISSE DE 8%
* PERSPECTIVES 2023: CONFIRME SON OBJECTIF D'EBITDA AJUSTÉ POUR 2023, MAINTENANT PRÉVU VERS LA MOYENNE DE 460 MILLION D'EUR À 490 MILLION D'EURO
* PERSPECTIVES: RÉAFFIRMER SON OBJECTIF D'EBITDA AJUSTÉ SUPÉRIEUR À 700 MILLION D'EUROS EN 2025
* PERSPECTIVES 2023: MARGE D'EBITDA AJUSTÉE SUPÉRIEURE À 80%
* LE PORTEFEUILLE SÉCURISÉ ÉTAIT DE 8,3 GW AU 30 SEPTEMBRE 2023, AVEC 7,2 GW D'ACTIFS DÉJÀ ENEN OPÉRATION OU EN CONSTRUCTION Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)