Neilson Powless règle le sprint de l'échappée et remporte la Clasica San Sebastian

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour la 40ème édition de la Clasica San Sebstian, le plateau était très relevé. Alaphilippe, Bernal, les frères Yates et même Vingegaard étaient tous présents. Après plusieurs échappées dont celle en solitaire de Simon Carr, repris par quatre hommes, c'est ce groupe de cinq formé qui est allé au bout. Si Carr n'a pas tenu la distance, ses autres compagnons qu'étaient Mohoric, Honoré, Rota et Powell pouvaient espérer l'emporter. Mais à quelques kilomètres de l'arrivée, un écrémage a été forcé par un virage dangereux qui a ralenti et fait tomber Mikkel Honoré et Lorenzo Rota. Revenu au contact du duo de tête, le premier a pu disputer le sprint remporté par Neilson Powless (EF Education-Nippo) d'une roue devant Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). L'Américain signe ainsi sa première victoire chez les professionnels. Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) a pris la sixième place.